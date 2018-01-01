Зинченко - лидер по количеству передач в 28 туре АПЛ

Украинский футболист отдал 105 передач в матче против Вест Хэма.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко отдал больше всего передач среди участников всех поединков 28-го тура английской Премьер-лиги.

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В матче против Вест Хэма (1:0) украинец провел на поле все 90 минут и отдал партнерам 105 передач.

В этом сезоне Зинченко принял участие в 17 матчах Манчестер Сити во всех турнирах, отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Зинченко установил уникальный рекорд АПЛ.