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Фанаты припомнили Трипьеру его твит в поддержку Челси после автогола

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Сообщение было написано пять лет тому назад.
Киран Триппьер
Киран Триппьер
Getty Images

Защитник Тоттенхэма Киран Триппьер отметился нелепым автоголом в матче против Челси (2:0).

В связи с этим болельщики “шпор“ вспомнили его твит, сделанный еще в 2014-м году, где англичанин выразил поддержку Челси в матче Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

“Вперед, Челси“, - написано в сообщении.

В этом сезоне АПЛ Триппьер сыграл за Тоттенхэм 22 матча, забил один гол и отдал три голевые передачи.

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Теги: футбол, Киран Триппьер, Тоттенхэм, Челси
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Источник: www.thesun.co.uk

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