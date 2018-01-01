Фанаты припомнили Трипьеру его твит в поддержку Челси после автогола

Сообщение было написано пять лет тому назад.

Защитник Тоттенхэма Киран Триппьер отметился нелепым автоголом в матче против Челси (2:0).

В связи с этим болельщики “шпор“ вспомнили его твит, сделанный еще в 2014-м году, где англичанин выразил поддержку Челси в матче Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

“Вперед, Челси“, - написано в сообщении.

Come on Chelsea ⚽️⚽️ — Kieran Trippier (@trippier2) 30 апреля 2014 г.

В этом сезоне АПЛ Триппьер сыграл за Тоттенхэм 22 матча, забил один гол и отдал три голевые передачи.