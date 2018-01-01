Фанаты припомнили Трипьеру его твит в поддержку Челси после автогола
Сообщение было написано пять лет тому назад.
Защитник Тоттенхэма Киран Триппьер отметился нелепым автоголом в матче против Челси (2:0).
В связи с этим болельщики “шпор“ вспомнили его твит, сделанный еще в 2014-м году, где англичанин выразил поддержку Челси в матче Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.
“Вперед, Челси“, - написано в сообщении.
Come on Chelsea ⚽️⚽️— Kieran Trippier (@trippier2) 30 апреля 2014 г.
В этом сезоне АПЛ Триппьер сыграл за Тоттенхэм 22 матча, забил один гол и отдал три голевые передачи.
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