Фулхэм отправил Раньери в отставку

Руководство клуба уже назначило исполняющего обязанности главного тренера "дачников".

Фулхэм уволил главного тренера команды Клаудио Раньери, сообщает пресс-служба английского клуба.

Место итальянского специалиста временно займет Скотт Паркер.

Fulham Football Club Chairman Shahid Khan today named Scott Parker as Caretaker Manager, replacing Claudio Ranieri.



👉 https://t.co/cxx8utJdUy pic.twitter.com/3sikRtiH3I — Fulham Football Club (@FulhamFC) 28 февраля 2019 г.

Напомним, Раньери назначили главным тренером Фулхэма 14 ноября 2018 года.

Сейчас лондонский клуб занимает 19 строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17 места на 10 очков.