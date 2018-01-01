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Фулхэм отправил Раньери в отставку

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Руководство клуба уже назначило исполняющего обязанности главного тренера "дачников".
Клаудио Раньери
Клаудио Раньери
Getty Images

Фулхэм уволил главного тренера команды Клаудио Раньери, сообщает пресс-служба английского клуба.

Место итальянского специалиста временно займет Скотт Паркер.

Напомним, Раньери назначили главным тренером Фулхэма 14 ноября 2018 года.

Сейчас лондонский клуб занимает 19 строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17 места на 10 очков.

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Теги: футбол, Клаудио Раньери, Фулхэм
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