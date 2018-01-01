Фулхэм отправил Раньери в отставку
Руководство клуба уже назначило исполняющего обязанности главного тренера "дачников".
Фулхэм уволил главного тренера команды Клаудио Раньери, сообщает пресс-служба английского клуба.
Место итальянского специалиста временно займет Скотт Паркер.
Fulham Football Club Chairman Shahid Khan today named Scott Parker as Caretaker Manager, replacing Claudio Ranieri.— Fulham Football Club (@FulhamFC) 28 февраля 2019 г.
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Напомним, Раньери назначили главным тренером Фулхэма 14 ноября 2018 года.
Сейчас лондонский клуб занимает 19 строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17 места на 10 очков.
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