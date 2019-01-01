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Арсенал может подписать полузащитника Наполи

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Петр Зелински попал в сферу интересов лондонского клуба.
Петр Зелински
Петр Зелински
Getty Images

Лондонский Арсенал интересуется хавбеком Наполи Петром Зелински, сообщает Daily Express.
 
Отмечается, что канониры хотят приобрести поляка в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит порядка 40 миллионов евро.

Зелински также входит в список трансферных целей Ливерпуля и ПСЖ.

В этом сезоне Зелински провел 34 матча за Наполи, где забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов выложить более 30 млн евро за игрока сборной Турции.

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Теги: футбол, Арсенал, Наполи, Петр Зелински
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Источник: www.express.co.uk

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