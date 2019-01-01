Де Хеа требует от МЮ зарплату, как у Санчеса

Испанский футболист хочет получать более 29 млн в год.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа озвучил руководству клуба свои финансовые требования по новому контракту, передает The Telegraph.

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Отмечается, что испанский вратарь хочет получать зарплату в размере 29,12 млн евро в год. Столько же получает форвард “красных дьяволов“ Алексис Санчес.

Де Хеа считает, что он заслуживает такой оклад своим вкладом в игру команды в последние годы.

Нынешний контракт испанца с МЮ истекает летом. В ближайшее время манкунианцы активирует опцию автоматического продления соглашения на один год с зарплатой в 13,98 млн евро.

В этом сезоне Де Хеа принял участие в 28 АПЛ и пропустил 36 голов.

Ранее сообщалось, что Де Хеа останется в МЮ при условии повышения зарплаты.