Де Хеа требует от МЮ зарплату, как у Санчеса
Голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа озвучил руководству клуба свои финансовые требования по новому контракту, передает The Telegraph.
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Отмечается, что испанский вратарь хочет получать зарплату в размере 29,12 млн евро в год. Столько же получает форвард “красных дьяволов“ Алексис Санчес.
Де Хеа считает, что он заслуживает такой оклад своим вкладом в игру команды в последние годы.
Нынешний контракт испанца с МЮ истекает летом. В ближайшее время манкунианцы активирует опцию автоматического продления соглашения на один год с зарплатой в 13,98 млн евро.
В этом сезоне Де Хеа принял участие в 28 АПЛ и пропустил 36 голов.
Ранее сообщалось, что Де Хеа останется в МЮ при условии повышения зарплаты.
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