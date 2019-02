Зинченко установил уникальный рекорд АПЛ

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко установил уникальный рекорд в английской Премьер-лиге.

Победа над лондонским Вест Хэмом в рамках матча 28-го тура АПЛ (1:0) стала 13-й подряд для украинца.

Таким образом, во всех поединках, которых играл Зинченко, “горожане“ праздновали победу.

Oleksandr Zinchenko has been on the winning side in each of his first 13 #PL appearances for @ManCity.



It's the longest run of wins from the start of a player’s career in the competition’s history 🍀 pic.twitter.com/8yTzkfaZaV