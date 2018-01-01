Почеттино: Мы уже выбыли из борьбы за чемпионство в АПЛ

Главный тренер Тоттенхэма расстроен результатом матча с Челси.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура АПЛ против Челси (0:2).

“Мы проиграли из-за допущенных ошибок. Титул АПЛ? Мы уже выбыли из борьбы за чемпионство. Челси нанес всего один удар и забил гол. Да, такое случается.

Этот турнир поставил нас на место. В чемпионате нужно хорошо играть десять месяцев, а не сыграть на уровне три-четыре месяца и на этом все. Конечно, мы разочарованы“, - цитирует Почеттино ВВС.

Тоттенхэм идет на третьем месте в АПЛ, имея в активе 60 очков после 28 игр.