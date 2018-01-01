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Челси - Тоттенхэм 2:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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Подопечные Маурицио Сарри одержали победу благодаря голу Педро и автоголу Триппьера.

Челси обыграл Тоттенхэм в лондонском дерби
Челси обыграл Тоттенхэм в лондонском дерби
Getty Images

В лондонском дерби в рамках 28-го тура чемпионата Англии Челси уверенно обыграл Тоттенхэм.

“Синие“ отрыли счет на 57-й минуте встречи благодаря Педро, а на 84-й минуте Триппьер отличился автоголом, установив окончательный счет в этом поединке.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм:

Челси - Тоттенхэм 2:0
Голы: Педро, 57, Триппьер, 84 (авт.)

Челси: Кабальеро - Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 74) - Педро, Игуаин (Жиру, 84), Азар (Виллиан, 58).

Тоттенхэм: Льорис - Триппье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис - Винкс, Сиссоко (Роуз, 90) - Сон (Моура, 79), Эриксен, Ламела (Льоренте, 68) - Кейн.

Предупреждения: Давид Луис - Кейн.

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Теги: Челси, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
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