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Манчестер Сити - Вест Хэм 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Англии

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"Горожане" с минимальным счетом одолели Вест Хэм.

Манчестер Сити переиграл Вест Хэм: видео гола
Манчестер Сити переиграл Вест Хэм: видео гола
Getty Images

В матче 28-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле принимал лондонский Вест Хэм.

На Этихаде зрители увидели лишь один гол - Серхио Агуэро на 59-й минуте поединка реализовал пенальти, который принес его команде победу.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Манчестер Сити - Вест Хэм:

Манчестер Сити - Вест Хэм 1:0
Гол: Агуэро (пенальти), 59.

Манчестер Сити: Эдерсон - Данило, Компани, Отаменди, Зинченко - Гюндоган, де Брюйне, Марез (Стерлинг, 55), Сильва, Сане (Бернарду Силва, 57) - Агуэро (Фоден, 85).

Вест Хэм: Фабиански - Огбонна, Фредерикс, Диоп, Обианг, Джонсон (Сабалета, 63) - Райс,Насри (Лансини, 46), Антонио, Фелипе Андерсон (Диангана, 76) - Кэрролл.

Предупреждения: Фредерикс, Антонио.

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Теги: Манчестер Сити, Вест Хэм, видео гола, обзор матча, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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