Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ

Украинец отыграл минимально необходимое для получение медали количество матчей.

Александр Зинченко (справа) в матче против Вест Хэма Getty Images

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко принял участие в матче 28-го тура чемпионата Англии против Вест Хэма, в котором его команда выиграла со счетом 1:0.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч на своей привычной позиции левого защитника. Украинец активно отыгрывал в обороне и не отметился результативными действиями.

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Таким образом, Зинченко провел уже свой 5-й матч за "горожан" в чемпионате Англии, а значит он заслужил право получить медаль турнира. Напомним, что медаль АПЛ получают футболисты, сыгравшие минимум 5 матчей в составе команды.

Стоит отметить, что во всех пяти играх украинец выходил в стартовом составе.

Напомним, Манчестер Сити по итогам 28-ми туров занимает второе место, уступая лидирующему Ливерпулю 1 балл и опережая Тоттенхэм, идущий третьим, на 8 пунктов.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает Александра Зинченко умным футболистом.