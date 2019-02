Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко сыграет в основном составе в матче 28-ого тура АПЛ против Вест Хэма.

Украинец будет играть на позиции левого защитника.

Your City team to take on West Ham tonight!



XI | Ederson, Danilo, Kompany (C), Otamendi, Zinchenko, Gundogan, Silva, Mahrez, De Bruyne, Sane, Aguero



Subs | Muric, Walker, Sterling, Bernardo, Mendy, Sandler, Foden



⚽️ #MCIWHU #mancity pic.twitter.com/jbB1R8cwcL