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Пресс-служба Челси оконфузилась вопросом о трансферах

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Фанаты "синих" бурно отреагировали на пост в соцсети.
Болельщики Челси
Болельщики Челси
Getty Images

Лондонский Челси через Twitter обратился к болельщикам с вопросом по поводу летних трансферных планов клуба.

Пресс-служба “синих“ опубликовала пост со ссылкой на статью об интересе команды к защитнику Милана Алессио Романьоли, задав вопрос “Кого бы вы хотели подписать этим летом?“, на что в ответ получили массу шуток и подколов от фанатов и даже петербургского Зенита.

Дело в том, что ФИФА запретила Челси покупать новых футболистов в два ближайших трансферных окна, так как клуб ранее подписывал несовершеннолетних игроков.

Позже публикация была удалена.

“Топ-стеб“

“Кепа - новый админ твиттер-аккаунта Челси, он пишет то, что хочет“.

“Я думаю, вы что-то не так поняли“.

“У меня для вас плохие новости“.

“Сарри стал ответственным за аккаунт в твиттере?“

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Теги: футбол, Челси, болельщики
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