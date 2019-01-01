Пресс-служба Челси оконфузилась вопросом о трансферах
Лондонский Челси через Twitter обратился к болельщикам с вопросом по поводу летних трансферных планов клуба.
Пресс-служба “синих“ опубликовала пост со ссылкой на статью об интересе команды к защитнику Милана Алессио Романьоли, задав вопрос “Кого бы вы хотели подписать этим летом?“, на что в ответ получили массу шуток и подколов от фанатов и даже петербургского Зенита.
Дело в том, что ФИФА запретила Челси покупать новых футболистов в два ближайших трансферных окна, так как клуб ранее подписывал несовершеннолетних игроков.
Позже публикация была удалена.
“Топ-стеб“
27 февраля 2019 г.
“Кепа - новый админ твиттер-аккаунта Челси, он пишет то, что хочет“.
Kepa is Chelsea's new Twitter admin, he tweets what he wants.— FutbolBible (@FutbolBible) 27 февраля 2019 г.
“Я думаю, вы что-то не так поняли“.
I think you have misunderstood— Paul O Keefe (@pokeefe1) 27 февраля 2019 г.
“У меня для вас плохие новости“.
27 февраля 2019 г.
“Сарри стал ответственным за аккаунт в твиттере?“
Sarri been left in charge of the twitter account?— hallyink (@hallyink) 27 февраля 2019 г.
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