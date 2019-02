Пресс-служба Челси оконфузилась вопросом о трансферах

Фанаты "синих" бурно отреагировали на пост в соцсети.

Лондонский Челси через Twitter обратился к болельщикам с вопросом по поводу летних трансферных планов клуба.

Пресс-служба “синих“ опубликовала пост со ссылкой на статью об интересе команды к защитнику Милана Алессио Романьоли, задав вопрос “Кого бы вы хотели подписать этим летом?“, на что в ответ получили массу шуток и подколов от фанатов и даже петербургского Зенита.

Дело в том, что ФИФА запретила Челси покупать новых футболистов в два ближайших трансферных окна, так как клуб ранее подписывал несовершеннолетних игроков.

Позже публикация была удалена.

“Топ-стеб“

“Кепа - новый админ твиттер-аккаунта Челси, он пишет то, что хочет“.

Kepa is Chelsea's new Twitter admin, he tweets what he wants. — FutbolBible (@FutbolBible) 27 февраля 2019 г.

“Я думаю, вы что-то не так поняли“.

I think you have misunderstood — Paul O Keefe (@pokeefe1) 27 февраля 2019 г.

“У меня для вас плохие новости“.

“Сарри стал ответственным за аккаунт в твиттере?“