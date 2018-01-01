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Манчестер Сити включается в борьбу за нападающего Айнтрахта

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Лука Йович своей игрой привлек внимание руководства "горожан" .
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Форвард Айнтрахта Лука Йович стал трансферной целью для многих топ-клубов Европы. Как сообщает портал Goal.com, в услугах форварда заинтересован Манчестер Сити.

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По информации источника, скауты английского клуба пристально наблюдают за 21-летним игроком сборной Сербии и летом "горожане" планируют сделать футболисту предложение о переходе.

В текущем сезоне Йович провел в футболке Айнтрахта 31 матч, в которых забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.

Сербский нападающий провел великолепный сезон, чем привлек внимание европейских топ-клубов. В частности, ранее стало известно о предметном интересу к форварду со стороны Реала и Челси.

 

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Теги: Лука Йович, Манчестер Сити, Айнтрахт Франкфурт, трансферы, футбол
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