Азар вступился за Сарри

Бельгийский футболист отметил, что команда играет за своего тренера.

Нападающий Челси Эден Азар поддержал главного тренера команды Маурицио Сарри.

Читай также: Болельщик Челси отчитал Сарри после матча с Борнмутом

“Мы вместе с нашим наставником. Да, месяц получился сложным, но мы должны быть едиными, если желаем что-то выиграть или чего-нибудь достичь к концу сезона.

Сейчас на нас оказывается давление, так как фанаты желают видеть нас в топ-4, но мы Челси, мы можем с этим справиться.

Мы играем за Сарри, за команду, за болельщиков, за клуб. Не нужно во всем обвинять тренера. Он подбирает состав, а затем игрокам нужно брать ответственность на себя“, - цитирует бельгийца пресс-служба “синих“.

Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Сарри на посту главного тренера Челси.