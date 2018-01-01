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Азар вступился за Сарри

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Бельгийский футболист отметил, что команда играет за своего тренера.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Нападающий Челси Эден Азар поддержал главного тренера команды Маурицио Сарри.

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“Мы вместе с нашим наставником. Да, месяц получился сложным, но мы должны быть едиными, если желаем что-то выиграть или чего-нибудь достичь к концу сезона. 

Сейчас на нас оказывается давление, так как фанаты желают видеть нас в топ-4, но мы Челси, мы можем с этим справиться.

Мы играем за Сарри, за команду, за болельщиков, за клуб. Не нужно во всем обвинять тренера. Он подбирает состав, а затем игрокам нужно брать ответственность на себя“, - цитирует бельгийца пресс-служба “синих“.

Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Сарри на посту главного тренера Челси.

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Теги: футбол, Маурицио Сарри, Эден Азар, Челси
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Источник: www.chelseafc.com

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