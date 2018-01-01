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Манчестер Юнайтед интересуется полузащитником Барселоны

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Иван Ракитич может продолжить карьеру в Англии.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед следит за переговорами Барселоны и полузащитника команды Ивана Ракитича о продлении контракта, сообщает The Daily Mail.

Каталонцы пока не планируют предлагать хорвату новый контракт, который истекает летом 2021 года

“Красные дьяволы“ готовы воспользоваться ситуацией и переманить футболиста в свой клуб.

В этом сезоне Ракитич провел за Барселону 37 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ракитич близок к переходу в Интер.

 

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Теги: футбол, Иван Ракитич, Манчестер Юнайтед, Барселона
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Источник: www.dailymail.co.uk

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