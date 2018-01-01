Манчестер Юнайтед интересуется полузащитником Барселоны

Иван Ракитич может продолжить карьеру в Англии.

Руководство Манчестер Юнайтед следит за переговорами Барселоны и полузащитника команды Ивана Ракитича о продлении контракта, сообщает The Daily Mail.

Каталонцы пока не планируют предлагать хорвату новый контракт, который истекает летом 2021 года

“Красные дьяволы“ готовы воспользоваться ситуацией и переманить футболиста в свой клуб.

В этом сезоне Ракитич провел за Барселону 37 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ракитич близок к переходу в Интер.