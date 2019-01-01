Гвардиола: Зинченко - умный футболист, он быстро играет

Наставник "горожан" отметил украинского футболиста.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал игру защитника команды Александра Зинченко в матче Кубка Лиги против Челси (0:0, пен. 3:4).

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“Я чувствовал, что Зинченко быстро поймет все требования. Я посоветовал ему быть спокойным. Александр - умный футболист. Он быстро играет и заставляет всю команду играть быстрее.

В матче с Челси он сыграл 120 минут против Педро, Азара, Виллиана, но все время он сохранял свою скорость. Он смог их контролировать, а это многое значит. Но Бенджамен Менди уже возвращается“, - цитирует испанца официальный сайт Манчестер Сити.

Ранее Гвардиола заявил, что Зинченко может заменить Фернандиньо.

Напомним, сегодня состоится матч Манчестер Сити - Вест Хэм. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.