Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола: Зинченко - умный футболист, он быстро играет

Комментариев: 0
Наставник "горожан" отметил украинского футболиста.
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал игру защитника команды Александра Зинченко в матче Кубка Лиги против Челси (0:0, пен. 3:4).

Читай также: Гвардиола: Надеюсь, Зинченко ждет долгая карьера в Манчестер Сити

“Я чувствовал, что Зинченко быстро поймет все требования. Я посоветовал ему быть спокойным. Александр - умный футболист. Он быстро играет и заставляет всю команду играть быстрее.

В матче с Челси он сыграл 120 минут против Педро, Азара, Виллиана, но все время он сохранял свою скорость. Он смог их контролировать, а это многое значит. Но Бенджамен Менди уже возвращается“, - цитирует испанца официальный сайт Манчестер Сити.

Ранее Гвардиола заявил, что Зинченко может заменить Фернандиньо.

Напомним, сегодня состоится матч Манчестер Сити - Вест Хэм. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, Александр Зинченко, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.mancity.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь