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Сульшер не верит в то, что Ливерпуль выиграет АПЛ в этом году

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Норвежец отметил, что Ливерпулю не хватает креативности.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер считает, что Ливерпуль не станет чемпионом Англии в этом году.

Об этом норвежский специалист сказал своим игрокам после нулевой ничьей с “красными“ в прошедшие выходные, сообщает The Sun.

“Оле был очень резок, говоря о Ливерпуле, он явно не верит, что красные смогут превзойти “горожан“. Он думает, что у Ливерпуля однообразная команда с нехваткой креативности. И верит, что его команда сильнее“, -  цитирует издание источника в МЮ.

Напомним, после 27 туров Ливерпуль лидирует в АПЛ, на одно очко опережая Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед
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Источник: www.thesun.co.uk

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