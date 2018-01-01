Сульшер не верит в то, что Ливерпуль выиграет АПЛ в этом году

Норвежец отметил, что Ливерпулю не хватает креативности.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер считает, что Ливерпуль не станет чемпионом Англии в этом году.

Об этом норвежский специалист сказал своим игрокам после нулевой ничьей с “красными“ в прошедшие выходные, сообщает The Sun.

“Оле был очень резок, говоря о Ливерпуле, он явно не верит, что красные смогут превзойти “горожан“. Он думает, что у Ливерпуля однообразная команда с нехваткой креативности. И верит, что его команда сильнее“, - цитирует издание источника в МЮ.

Напомним, после 27 туров Ливерпуль лидирует в АПЛ, на одно очко опережая Манчестер Сити.