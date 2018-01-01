Манчестер Сити будет бесплатно раздавать тампоны и прокладки на стадионе

"Горожане" присоединились к благотворительной акции On the Ball.

Манчестер Сити официально объявил о присоединении клуба к благотворительной акции On the Ball.

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Как сообщает пресс-служба “горожан“, начиная с поединка против Вест Хэма, который состоится 27-го февраля, на домашнем стадионе команды и всех объектах клубной инфраструктуры будут бесплатно раздавать средства гигиены для женщин - прокладки и тампоны.

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Благотворительная кампания On the Ball была организована летом 2018 года тремя болельщицами Селтика, которые решили сделать доступными средства гигиены на стадионах Великобритании. По оценкам экспертов, каждая десятая девушка в стране не имеет доступа к этим средствам.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия организовала специальные курсы для фанатов, страдающих ожирением.