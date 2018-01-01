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Гвардиола: Зинченко может заменить Фернандиньо

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Наставник "горожан" может выпустить украинца в стартовом составе на матч чемпионата Англии.
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко может выйти в стартовом составе команды в матче чемпионата Англии против Вест Хэма. Как заявил наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола, украинец может сыграть на позиции опорного полузащитника.

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“Кто заменит Фернандиньо? На его позиции мы можем использовать Данило или Гюндогана. Также я считаю, что Зинченко вполне способен закрыть эту позицию.

Определенно, у нас будет решение на этот матч, можете об этом не переживать, и я надеюсь, оно сработает“, - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, матч Манчестер Сити - Вест Хэм состоится в среду, 27-го февраля, в Манчестере на стадионе Этихад. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Александр Зинченко заявил, что его бы не было в Манчестер Сити, если бы Хосеп Гвардиола ему не доверял.

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Теги: Александр Зинченко, Хосеп Гвардиола, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Манчестер Сити, футбол, Фернандиньо
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