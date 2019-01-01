Челси - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

В Лондоне намечается очередное столичное дерби.

В рамках 28-го тура чемпионата Англии состоится яркое лондонское дерби - Челси сыграет с Тоттенхэмом. Поединок состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка являются хозяева поля. Так, в конторе Pari-match можно поставить на победу “синих“ с коэффициентом 2.28, в то время как на успех “шпор“ установлен коэффициент 3.20. Ничью здесь оценили в 3.50.

Их коллеги из bet365 такого же мнения - вероятность победы Тоттенхэма оценили в 3.25, а вот на успех Челси можно поставить с коэффициентом 2.30. Ничью здесь оценили также - 3.50.

Напомним, матч Челси - Тоттенхэм состоится в среду, 27-го февраля. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. Отметим, что в прямом эфире этот поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.