Клопп: Это не последний шанс Ливерпуля, а только первый

Наставник "красных" считает, что успех его подопечных еще впереди.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался по поводу борьбы своей команды за чемпионский титул в Англии в нынешнем сезоне.

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"Мы играли в трех финалах, но когда ты не побеждаешь, все об этом забывают. Но это три финала за три года. Не уверен, что много команд смогут похвастаться тем же. Мы всегда улучшаем свои показатели в АПЛ, но люди все равно говорят: "Они играют не так, как раньше".

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Сейчас мы находимся в отличном положении, и если вы этого не видите, то мне нечем вам помочь. Мы делаем все ради успеха. Вы должны понимать, что это не наш последний шанс, а только первый. Иногда получается достичь цели, иногда - нет, но это точно не последний шанс", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее Юрген Клопп заявлял, что его не пугают успехи Манчестер Сити в чемпионате Англии.