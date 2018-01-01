СМИ: Игроки Челси разделились на два лагеря после инцидента с Аррисабалагой

Испанские футболисты поддержали своего соотечественника.

Футболисты лондонского Челси по-разному отнеслись к инциденту с участием вратаря Кепы Аррисабалаги и главного тренера Маурицио Сарри, который произошел во время финального матча Кубка английской лиги с Манчестер Сити (0:0, 3:4 - по пенальти).

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Защитник и капитан синих Сесар Аспиликуэта выразил поддержку своему соотечественнику и вступил в перепалку с Сарри еще в конце дополнительного времени, а после окончания матча поздравил голкипера с отраженным пенальти. Поддержали Аррисабалагу и остальные испанцы - Педро Родригес и Маркос Алонсо, сообщает The Times.

В свою очередь Кабальеро, который должен был выйти на поле вместо Кепы, оказался расстроен поведением партнера и тем, что тот не дал ему выйти на поле против своей бывшей команды. На стороне Сарри также остались Давид Луис, Жоржиньо и Гонсало Игуаин.

Ранее по этому поводу высказались Венсан Компани и Жозе Моуринью.