Девять игроков МЮ не смогут помочь команде в матче против Кристал Пэлас

У манкунианцев кадровая катастрофа.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер в матче АПЛ против Кристал Пэлас не сможет рассчитывать на целый ряд игроков первой команды, сообщает Goal.com.

По информации источника, в лазарете команды находятся девять человек - защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия, полузащитники Андер Эррера, Неманья Матич, Джесси Лингард и Хуан Мата, а также нападающие Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд. Все они не смогут помочь “красным дьяволам“ в поединке с “орлами“.

Кроме того, под вопросом находится участие в поединке форварда Маркуса Рэшфорда.

Матч с Кристал Пэлас состоится завтра, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени.