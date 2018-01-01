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Гвардиола: Надеюсь, Зинченко ждет долгая карьера в Манчестер Сити

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Испанский специалист отметил, что рассчитывает на украинца.
Хосеп Гваридола и Александр Зинченко
Хосеп Гваридола и Александр Зинченко
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола лестно высказался в адрес украинского защитника “горожан“ Александра Зинченко.

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“Зинченко показал мне значимость и ценность того, что значит быть хорошим парнем.

В начале сезона он был близок к уходу из команды, но я никогда не видел его недовольным на тренировках. Его ждет долгая карьера. Надеюсь, здесь.“ - цитирует слова Гвардиолы официальный сайт английского клуба.

В этом сезоне Зинченко провел 16 матчей за Манчестер Сити, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что что Александр Зинченко стал лучшим игроком “горожан“ в матче против Челси, а также приблизился к повторению английского достижения Олега Лужного.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Источник: www.mancity.com

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