Лукаку: Ради Сульшера я могу играть на любой позиции

Бельгийский футболист считает, что главное - это помогать команде.

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку рассказал о том, на какой позиции он хотел бы играть.

“Слева, справа или в центре нападения - мне все равно. Играть за Манчестер Юнайтед - это честь, и я стараюсь показывать свой максимум на любой позиции.

Если я играю справа, то пытаюсь создавать моменты, как это было в игре с Ливерпулем, а если выхожу в центре - пытаюсь забивать. В конце концов, важно помогать команде и стараться побеждать.

У нас много травм, но мы должны сохранять положительный настрой. Мы - Манчестер Юнайтед, должны побеждать везде“, - цитирует бельгийца Goal.com.

В этом сезоне на счету Лукаку восемь голов в 24 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед собирается продать Лукаку и приобрести игрока из Серии А.