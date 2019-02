Менди нежно поцеловал и обнял Силву после триумфа в Кубке Лиги

Манчестер Сити обыграл Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги.

После поединка один из травмированный игроков “горожан“ Бенджамен Менди был в приподнятом настроении и решил проявить свои эмоции в отношении своего партнера по команде Бернарду Силвы, который как раз давал интервью клубному телеканалу.

Менди подошел к Силве, начал его обнимать, ласкать и целовать, мешая отвечать на вопросы журналистов.

Find someone who loves you like Benjamin Mendy loves Bernardo Silva. 😂 pic.twitter.com/N70Ti2RZht