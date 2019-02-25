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Менди нежно поцеловал и обнял Силву после триумфа в Кубке Лиги

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Бенджамен Менди интересно отреагировал на победу Манчестер Сити в Кубке английской лиги.
Бернарду Силва и Бенджамен Менди
Бернарду Силва и Бенджамен Менди
Getty Images

Манчестер Сити обыграл Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги.

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После поединка один из травмированный игроков “горожан“ Бенджамен Менди был в приподнятом настроении и решил проявить свои эмоции в отношении своего партнера по команде Бернарду Силвы, который как раз давал интервью клубному телеканалу.

Менди подошел к Силве, начал его обнимать, ласкать и целовать, мешая отвечать на вопросы журналистов.

Стоит отметить, что Менди не впервые своими поцелуями мешать партнерам по команде давать интервью. Однажды он нежно поцеловал Кевина Де Брюйне в щеку, когда тот общался с журналистами.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва стал объектом розыгрышей со стороны игроков Манчестер Сити.

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Теги: Бенджамен Менди, Бернарду Силва, Манчестер Сити, Кубок английской лиги, футбол, вне игры
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