Зинченко: Я бы не играл в Манчестер Сити, если бы Гвардиола мне не доверял

Украинец отметил, что стал увереннее действовать на новой позиции.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в финале Кубка английской лиги.

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"Мы все еще боремся за три кубка, у нас через два дня очень важная игра, поэтому эмоции оставили в раздевалке. Всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, иначе я бы в этой команде не был. Хочется играть чаще, неважно сейчас или раньше. Играть в такой команде - одно удовольствие.

Если ты являешься частью этой команды, ты должен быть готов выйти хоть на минуту, хоть на 120 минут, неважно. Мы чувствуем себя, как одна семья и стали более увереннее.

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Я все еще молод и учусь, но с каждым днем приходит все больше и больше уверенности. Начинаю привыкать к новой позиции, и где-то стал увереннее действовать, потому что игры - это опыт", - цитирует Зинченко сайт телеканала Футбол.

Александр Зинченко с Кубком английской лиги Getty Images

Напомним, Манчестер Сити обыграл Челси и выиграл Кубок английской лиги. Смотрите также видео обзор финального матча турнира.

Отметим, что Александр Зинченко стал лучшим игроком "горожан" в матче против Челси, а также приблизился к повторению английского достижения Олега Лужного.