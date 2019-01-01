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Зинченко: Я бы не играл в Манчестер Сити, если бы Гвардиола мне не доверял

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Украинец отметил, что стал увереннее действовать на новой позиции.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в финале Кубка английской лиги.

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"Мы все еще боремся за три кубка, у нас через два дня очень важная игра, поэтому эмоции оставили в раздевалке. Всегда чувствовал доверие от Гвардиолы, иначе я бы в этой команде не был.  Хочется играть чаще, неважно сейчас или раньше. Играть в такой команде - одно удовольствие.

Если ты являешься частью этой команды, ты должен быть готов выйти хоть на минуту, хоть на 120 минут, неважно. Мы чувствуем себя, как одна семья и стали более увереннее.

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Я все еще молод и учусь, но с каждым днем приходит все больше и больше уверенности. Начинаю привыкать к новой позиции, и где-то стал увереннее действовать, потому что игры - это опыт", - цитирует Зинченко сайт телеканала Футбол.

Александр Зинченко с Кубком английской лиги
Александр Зинченко с Кубком английской лиги
Getty Images

Напомним, Манчестер Сити обыграл Челси и выиграл Кубок английской лиги. Смотрите также видео обзор финального матча турнира.

Отметим, что Александр Зинченко стал лучшим игроком "горожан" в матче против Челси, а также приблизился к повторению английского достижения Олега Лужного.

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Теги: Александр Зинченко, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Англия, футбол, Кубок английской лиги, АПЛ, чемпионат Англии по футболу
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Источник: footballua.tv

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