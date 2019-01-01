Самолет, на котором летел Сала, не имел лицензию для коммерческих полетов

В Англии опубликовали отчет о самолете, который разбился над Ла-Маншем.

Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии (AAIB) опубликовала отчет о самолете, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала.

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В соответствии с данными отчета, это воздушное судно не было лицензировано для совершения коммерческих операций. Также не было обнаружено никаких свидетельств того, что такое разрешение пытались получить.

"Пока не установлено, на каком основании осуществлялась перевозка пассажира, но ранее пилот возил пассажиров на основании "разделения расходов", - говорится в отчете.

Также в отчете отмечается, что летный стаж пилота Дэйва Ибботсона составил примерно 3700 часов, и он имел лицензию только на частные перевозки, не имел права перевозить пассажиров за деньги.

Напомним, в зимнее трансферное окно Кардифф осуществил рекордный для себя трансфер, купив у Нанта форварда Эмилиано Салу. Самолет с футболистом пропал над Ла-Маншем 21-го января, а 3-го февраля были найдены его обломки под водой.

Внутри разбившегося самолета обнаружили тело, которое принадлежит Сале. Через несколько дней в Аргентине, родной стране Салы, прошли похороны.

Ранее сообщалось, что семья Салы может потерять 600 тысяч фунтов из-за ошибки в контракте футболиста с Кардиффом.