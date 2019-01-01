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Де Брюйне: Мы будем лучшей командой в истории, если выиграем все четыре трофея

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Лидер Манчестер Сити заявил, что команда стремится выиграть все турниры, в которых принимает участие.
Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне высказал свое мнение относительно шансов клуба выиграть сразу четыре трофея в текущем сезоне.

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“Да, это почти не возможно. Нам нужно выиграть как можно больше матчей. Но если мы сможем завоевать четыре трофея, то мы будет лучшей командой в истории, ведь никто этого еще не делал. Мы стремимся добиться этого.

Но, хоть мы и боремся за трофеи, мы не думаем сразу о всех. Если мы завоюем три, то перед финалом Лиги чемпионов задумаемся о четвертом“, - приводит слова Де Брюйне Sky Sports.

Напомним, Манчестер Сити обыграл Челси и выиграл Кубок английской лиги, также “горожане“ ведут борьбу в чемпионате Англии, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Отметим, что лучшим игроком финального матча Кубка Лиги стал украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко.

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Теги: Кевин Де Брюйне, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лига Чемпионов, футбол
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