Клопп: Мне легко судить, я не играю на поле, а просто сижу и говорю глупости

Наставник Ливерпуля прокомментировал борьбу за чемпионский титул с Манчестер Сити.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение относительно напряженной борьбы за чемпионство в АПЛ с Манчестер Сити.

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“Безусловно, мы испытываем давление, но я считаю, что это хорошо. Но мне легко судить, не я играю на поле, я просто сижу здесь и говорю глупости. Команде необходимо научиться играть в подобной ситуации. Как? Играть со страстью. Это наши сердце и душа.

У нас впереди очередной шанс в матче с Уотфордом в среду, а потом дерби с Эвертоном. Да, в последних матчах у нас слишком много ничьих. Имеем то, что имеем, но нужно двигаться дальше и не думать о прошлых результатах.

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Кто-то говорит, что Манчестер Сити лучше, но мы не сравниваем себя с другими, ведь каждый набирает очки своим путем. Пока что мы успешны, будем бороться дальше и посмотрим, чем это закончится“, - приводит слова Клоппа ITV.

Напомним, в матче 27-го тура АПЛ Ливерпуль сыграл в нулевую ничью с Манчестер Юнайтед. Этот поединок посетил известный актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в телесериале Игра престолов.