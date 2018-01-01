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Челси не собирается наказывать Кепу за отказ покинуть поле

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Никаких штрафных санкций к футболисту принимать не будут.
Кепа Ариссабалага
Кепа Ариссабалага
Getty Images

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага не будет наказан за свою выходку в финальном матче Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

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Как сообщает Evening Standard, в отношении футболиста не будут введены никакие штрафные санкции за отказ Кепы покинуть поле.

Напомним, наставник "синих" Маурицио Сарри хотел заменить испанца, однако он отказался уходить. После поединка Сарри сказал, что это было недоразумение и он думал, что у Кепы судороги.

Отметим, что Манчестер Сити обыграл Челси в серии пенальти и вновь стал обладателем Кубка английской лиги.

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Теги: Кепа Аррисабалага, Маурицио Сарри, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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