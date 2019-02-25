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Джон Сноу посетил матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

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Актер Кит Харингтон встретился с наставником "красных дьяволов" и игроками команды.
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Getty Images

Актер Кит Харингтон, известный по своей роли Джона Сноу в популярном телесериале “Игра престолов“, посетил матч АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем.

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После поединка Харингтон отправился к “красным дьяволам“, и встретился с главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером.

В подарок актер получил оригинальную футболку МЮ, на которой на спине красуется надпись: “Король Севера“. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также Харингтон пообщался с футболистами, а Крис Смоллинг опубликовал совместное фото с актером на своей страничке в Instagram.

“Конечно же, Король Севера - “красный“. Приятно было познакомиться, Кит. С нетерпением жду выхода нового сезона“, - добавил Смоллинг под фото.

Крутым фото с “Королем Севера“ поделился и лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба.

“Здорово встретить легенду!“, - написал футболист под публикацией на страничке в Instagram.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль не сумели выявить сильнейшего, завершив матч со счетом 0:0.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Поль Погба, Крис Смоллинг, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Кит Харингтон, Джон Сноу, Игра Престолов
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