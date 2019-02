Джон Сноу посетил матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Актер Кит Харингтон, известный по своей роли Джона Сноу в популярном телесериале “Игра престолов“, посетил матч АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем.

Читай также: Сульшер побил рекорд АПЛ

После поединка Харингтон отправился к “красным дьяволам“, и встретился с главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером.

В подарок актер получил оригинальную футболку МЮ, на которой на спине красуется надпись: “Король Севера“. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

From one King in the North to another. 👑



Great to welcome #GameOfThrones star and #MUFC fan Kit Harington to Old Trafford on Sunday. 🐺 pic.twitter.com/0qZzhXgEm4