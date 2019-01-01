Невилл: Фанаты МЮ поддерживают Сульшера, так что клубу нельзя менять тренера

Легенда "красных дьяволов" считает, что клубу стоит предложить Оле-Гуннару Сульшеру постоянный контракт.

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл высказал свое мнение относительно дальнейшего будущего наставника команды Оле-Гуннара Сульшера в клубе.

“Еще три месяца назад трибуны бы орали: “В атаку“, если бы на табло был счет 0:0. А теперь они поддерживают тренера и весь второй тайм поют: “Оле-Гуннар Сульшер“. Настроение болельщиков полностью изменилось.

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Фанаты МЮ поддерживают Сульшера, так что клубу нельзя менять отдавать эту работу кому-то другому. Болельщики взбунтуются, если “красные дьяволы“ назначат другого специалиста. Они действительно любят Сульшера, и они это доказали“, - приводит слова Невилла Daily Mail.

Напомним, в последнем матче Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Ливерпулем, но получил огромную поддержку со стороны трибун.

Отметим, что Оле-Гуннар Сульшер на посту главного тренера Манчестер Юнайтед побил рекорд АПЛ.