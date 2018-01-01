Компани: Жаль, что я не могу делать как Кепа, когда меня меняют

Бельгиец рад, что Вилли Кабальеро не вышел на поле.

Капитан Манчестер Сити Венсан Компани поделился своими эмоциями от победы над Челси в финале Кубка английской лиги.

“Было сложно выиграть этот трофей. В этом поучаствовали все, начиная с молодых ребят. Все имеют к этому отношение.

“Я всегда готов играть. Я тренировался не так много, но я очень счастлив добиваться таких успехов с этой замечательной командой.

“Я знаю, как Вилли Кабальеро хорош в сериях пенальти. В последний раз, когда мы выиграли Кубок лиги, он выиграл его для нас. Так что я не хотел, чтобы он выходил. Этого и не случилось.

Конечно, я никогда не видел такого. Жаль, что я не могу так делать каждый раз, когда меня меняют“, - цитирует Компании BBC.

Напомним, голкипер Челси Кепа Ариссабалага отказался уходить с поля перед серией пенальти, чем вызвал недоумение Сарри.