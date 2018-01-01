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Зинченко близок к повторению английского достижения Лужного

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Украинский защитник завоевал четвертый трофей в Англии.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Александр Зинченко стал победителем Кубка английской лиги в составе Манчестер Сити, обыграв во вчерашнем финале Челси в серии послематчевых пенальти.

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Для украинского футболиста этот трофей стал четвертым, завоеванным в Англии.

Ранее 22-летний игрок уже выигрывал с “горожанами“ Кубок лиги, АПЛ и Суперкубок Англии.

Сейчас Зинченко занимает вторую строчку по количеству завоеванных трофеев среди украинцев в Англии. На первом месте по этому показателю - Олег Лужный, который выиграл с Арсеналом чемпионский титул, два Кубка и два Суперкубка Англии.

Действующий тренер сборной Украины Андрей Шевченко выиграл с Челси Кубок Англии и Кубок лиги.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Манчестер Сити
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