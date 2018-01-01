Зинченко близок к повторению английского достижения Лужного

Украинский защитник завоевал четвертый трофей в Англии.

Защитник Александр Зинченко стал победителем Кубка английской лиги в составе Манчестер Сити, обыграв во вчерашнем финале Челси в серии послематчевых пенальти.

Читай также: Зинченко стал лучшим футболистом финала Кубка Лиги по версии WhoScored

Для украинского футболиста этот трофей стал четвертым, завоеванным в Англии.

Ранее 22-летний игрок уже выигрывал с “горожанами“ Кубок лиги, АПЛ и Суперкубок Англии.

Сейчас Зинченко занимает вторую строчку по количеству завоеванных трофеев среди украинцев в Англии. На первом месте по этому показателю - Олег Лужный, который выиграл с Арсеналом чемпионский титул, два Кубка и два Суперкубка Англии.

Действующий тренер сборной Украины Андрей Шевченко выиграл с Челси Кубок Англии и Кубок лиги.