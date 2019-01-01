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Сарри: Это было большое недоразумение, поскольку я думал, что у Кепы судорги

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Главный тренер Челси заявил, что он шел к подтрибунному туннелю, чтобы успокоиться.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию в матче Кубка лиги с Манчестер Сити, когда Кепа Аррисабалага отказался уходить с поля.

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“Это было недопонимание. Я неправильно понял проблему и осознал ситуацию только в тот момент, когда доктор прибыл на скамейку.

Было большое недоразумение, поскольку я думал, что у Кепы были судороги, и он не может участвовать в серии пенальти. Но он был готов стоять в воротах.

Почему я шел к подтрибунному туннелю? Мне нужно было успокоиться.

Кепа понял, что я хотел заменить его из-за травмы, но он сообщил, что с ним все в порядке. И он был прав.

Я понял все после того, как подошел доктор. Я поговорил с Кепой, но только для того, чтобы все прояснить. Теперь я понимаю ситуацию“, - цитирует итальянца ВВС.

 

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Теги: футбол, Кепа Аррисабалага, Челси, Маурицио Сарри
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Источник: BBC

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