Моуринью: Мне нравится, как Кепа проявил характер

Португалец признался, что не сталкивался с такой ситуацией в своей карьере.

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал инцидент в финальном матче Кубка лиги Челси - Манчестер Сити, когда вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага отказался идти на замену.



“Мне не нравится, что Кепа поставил своего тренера и его ассистента в такое положение. К счастью, я с такой ситуацией в своей карьере не сталкивался.



С другой стороны, голкипер проявил свой характер, показал свою уверенность и то, что он хочет стоять в воротах во время серии пенальти и совершать сэйвы - и мне это нравится“, - сказал португалец в эфире DAZN.