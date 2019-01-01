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Моуринью: Мне нравится, как Кепа проявил характер

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Португалец признался, что не сталкивался с такой ситуацией в своей карьере.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал инцидент в финальном матче Кубка лиги Челси - Манчестер Сити, когда вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага отказался идти на замену.
 
“Мне не нравится, что Кепа поставил своего тренера и его ассистента в такое положение. К счастью, я с такой ситуацией в своей карьере не сталкивался.
 
С другой стороны, голкипер проявил свой характер, показал свою уверенность и то, что он хочет стоять в воротах во время серии пенальти и совершать сэйвы - и мне это нравится“, - сказал португалец в эфире DAZN.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Челси, Кепа Аррисабалага
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Источник: watch.dazn.com

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