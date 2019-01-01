Сульшер побил рекорд АПЛ

Норвежский специалист вместе со своей командой заработал 26 очков в 10 матчах.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер установил новый рекорд АПЛ. Норвежец стал первым тренером, который в свои первые 10 матчей с командой набрал 26 очков.

Под его руководством “красные дьяволы“ еще ни разу не проиграли - на их счету восемь побед и две ничьи.

Отметим, что Сульшер превзошел достижение Гуса Хиддинка, который в своих первых 10 играх у руля Челси набрал 25 очков.

Ранее сообщалось, что Сульшера признали лучшим тренером АПЛ в январе.