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Сульшер побил рекорд АПЛ

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Норвежский специалист вместе со своей командой заработал 26 очков в 10 матчах.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер установил новый рекорд АПЛ. Норвежец стал первым тренером, который в свои первые 10 матчей с командой набрал 26 очков.

Под его руководством “красные дьяволы“ еще ни разу не проиграли - на их счету восемь побед и две ничьи.

Отметим, что Сульшер превзошел достижение Гуса Хиддинка, который в своих первых 10 играх у руля Челси набрал 25 очков.

Ранее сообщалось, что Сульшера признали лучшим тренером АПЛ в январе.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
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