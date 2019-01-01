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Кепа отказался уходить с поля перед серией пенальти, чем вызвал недоумение Сарри

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Испанский футболист не захотел идти на замену.
Кепа Ариссабалага
Кепа Ариссабалага
Getty Images

У голкипера лондонского Челси Кепы Ариссабалаги и главного тренера команды Маурицио Сарри во время финального матча Кубка английской лиги с Манчестер Сити случилось недопонимание.

Испанец получил травму в конце второго овертайма, и запасной кипер Вилли Кабальеро готовился выйти на поле вместо него.

Судьи уже начали объявлять замену, но Кепа не захотел покидать поле, показывая, что с ним все в порядке.

Главный арбитр поединка Джонатан Мосс подошел к наставнику “синих“ дабы прояснить ситуацию. Они о чем-то долго дискутировали, но в конце концов 24-летний вратарь продолжил игру.

Тренер разнервничался и направился к подтрибунному помещению, однако затем передумал и вернулся назад.

После матча голкипер рассказал, почему отказался уходить на замену:

“Я хочу сказать, что это было просто недопонимание. Я совершенно не хотел ослушаться босса или вроде него. Медики дважды подходили ко мне, и тренер подумал, что я не в состоянии продолжать игру.

Это были две-три минуты путаницы, прежде чем медики не вернулись на лавку, и не объяснили все подробно.

Знаю, со стороны это выглядело не очень красиво. Я поговорил с тренером и считаю, что это было исключительно недопонимание.

Я понимаю, что об этом говорят по телевидению и в социальных сетях, поэтому я здесь, чтобы объясниться и сказать, что не пытался пойти против тренера. Мы уже поговорили, а в тот момент я лишь пытался сказать ему, что я в порядке. Он же думал, что я не в порядке“, - цитирует Кепу Evening Standard.

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Теги: футбол, Кепа Аррисабалага, Челси, Маурицио Сарри
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Источник: www.standard.co.uk

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