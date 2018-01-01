Зинченко стал лучшим футболистом финала Кубка Лиги по версии WhoScored

Авторитетное издание высоко оценило действия украинца в матче против Челси.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко признан лучшим игроком финала Кубка английской лиги с Челси (0:0, пен. 4:3).

Аналитический портал WhoScore поставил украинскому футболисту оценку 8,34.

Ближайшим преследователем Александра стал защитник "синих" Сезар Аспиликуэта, который получил отметку 8,25.

Левый фулбек сделал 129 касаний к мячу, отдал 78 точных передач (88%), одну обводку, выиграл четыре верховых мяча (лучший показатель совместо с Отмаенди), восемь удачных отборов (лучший показатель в матче), один раз потерял мяч и четыре раза сфолил.