Манчестер Сити - обладатель Кубка лиги

"Горожане" переиграли лондонский Челси в серии послематчевых пенальти.

Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы обыграл Челси в финале Кубка английской Лиги(0:0, 4:3 по пен.) и во второй раз подряд стал обладателем этого трофея.

Ман Сити стремился играть первым номером и львиную долю матча контролировал мяч, однако это редко приносило дивиденды. Челси же атаковал крайне редко и сделал ставку на надежную игру от обороны.

Матч не был богат на голевые моменты. У Челси за весь матч можно вспомнить несколько шансов Азара и удар Виллиана под перекладину, с которым справился Эдерсон. У Ман Сити удары в створ ворот на счету Агуэро, но лучший шанс забить подопечные Гвардиолы получили уже в дополнительное время.

Рахим Стерлинг прорвался в штрафную площадь и от лицевой линии сделал передачу назад на Серхио Агуэро, однако Сесар Аспиликуэта помешал аргентинцу воспользоваться своим шансом.

В итоге победитель определялся в серии послематчевых пенальти, где Жоржиньо не сумел переиграть вратаря “горожан“, Давид Луис пробил в штангу, тогда как у Ман Сити не смог переиграть Кепу только Лерой Сане.

Решающий пенальти на счету Рахима Стерлинга, который уверенно реализовал пенальти и принес Манчестер Сити победу в турнире.

Украинский защитник Сити Александр Зинченко провел на поле весь матч и был одним из лучших на поле из игроков обеих команд.

Челси — Манчестер Сити 0:0 (по пенальти - 3:4 )

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Баркли (Лофтус-Чик, 89) — Виллиан (Игуаин, 96), Азар, Педро (Хадсон-Одои, 79)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко — Де Брюйне (Сане, 86), Фернандиньо (Данило, 91), Д. Силва (Гюндоган, 79) — Б. Силва, Агуэро, Стерлинг

Предупреждения: Давид Луис, Рюдигер, Жоржиньо — Фернандиньо, Отаменди