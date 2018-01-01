Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сильнейшего выявить не смогли

Мерсисайдцы продолжают сохранять лидерство в турнирной таблице АПЛ .

В центральном матче 27-го тура английской Премьер-лиги на стадионе Олд Траффорд Манчестер Юнайтед принимал Ливерпуль. Команды не смогли выявить победителя, и матч завершился нулевой ничьей.

Первый тайм поединка получился на редкость травматичным. Тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер был вынужден использовать все замены еще в первом тайме. В результате полученных повреждений игру не смогли продолжить Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард. Ливерпуль же из-за травмы потерял нападающего Роберто Фирмино.

В отличие от обилия травм, множество опасных моментов зрителям этого поединка наблюдать не довелось. За всю игру команды на двоих нанесли лишь 13 ударов (6 - МЮ, 7 - Ливерпуль). Подопечные Сульшера действовали крайне осторожно и преимущественно от обороны, а у мерсисайдцев атакующая игра не шла из-за большого количества брака в передачах.

В результате, финальный свисток арбитра зафиксировал на табло нулевую ничью. Таким образом, Ливерпуль с 66-ю очками снова возглавил турнирную таблицу АПЛ, опережая Ман Сити на одно очко.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу — Эррера (Перейра, 21), МакТоминей, Погба — Мата (Лингард, 25, (Санчес, 43)) — Лукаку, Рашфорд.

Ливерпуль: Алиссон — Милнер, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон (Шакири, 72), Вейналдум — Салах (Ориги, 79), Фирмино (Старридж, 31), Мане.

Предупреждения: Янг — Шакири, Милнер, Вейналдум.