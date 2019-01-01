Зинченко - в стартовом составе на финал Кубка лиги против Челси

Украинец начнет матч с первых минут.

Стали известны стартовые составы Манчестер Сити и Челси на финал Кубка английской лиги. В составе “горожан“ нашлось место украинцу Александру Зинченко. Также стоит отметить, что главный тренер Челси Маурицио Сарри доверил позицию центрального нападающего Эдену Азару.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Баркли — Виллиан, Азар, Педро

Запасные: Кабальеро, Хадсон-Одои, Игуаин, Жиру, Ковачич, Кристенсен, Лофтус-Чик

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко — Де Брюйне, Фернандиньо, Д. Силва — Б. Силва, Агуэро, Стерлинг

Запасные: Мурич, Гюндоган, Данило, Компани, Марез, Сане, Фоден.

Напомним, что финал Кубка английской лиги состоится 24 февраля. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал положение дел в клубе перед финальным матчем.