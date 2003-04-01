Челси не хочет отпускать Азара в Реал

Трансферный бан лондонцев может помешать бельгийцу перейти в Реал.

Переход вингера лондонского Челси Эдена Азара в мадридский Реал находится под угрозой срыва. Об этом сообщает испанское издание Marca.

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По информации источника, после того как “аристократы“ получили от ФИФА запрет на трансферы, руководство клуба рассчитывает сохранить бельгийского полузащитника.

Однако, отметим, что Челси планирует обжаловать решение ФИФА. В случае, если апелляция лондонского клуба будет удовлетворена, уход Азара станет куда более вероятен.

Известно, что мадридский Реал планирует приобрести Эдена Азара в ближайшее трансферное окно. Сам футболист также заявлял о желании перейти в стан “галактикос“.

Ранее ФИФА запретила Челси приобретать футболистов в два ближайших трансферных окна.