Полив стадиона Борнмута включился во время матча с Вулверхэмптоном
На одной половине поля Виталити Стэдиум в добавленное время началось водное шоу.
Матч между Борнмутом и Вулверхэмптоном в чемпионате Англии стал гораздо интереснее в добавленное время. Поединок скрасили поливалки футбольного поля на пятой добавленной минуте. Газон неожиданно начала поливаться в то время, как на поле находились футболисты.
Конфуз разнообразил поединок болельщикам, скучавшим на трибунах.
The sprinklers are on in stoppage time at the Vitality Stadium!#BOUWOL pic.twitter.com/oqFXe2Koh1— Buzz (@buzz_bmth) 23 февраля 2019 г.
Матч завершился вничью 1:1, оба гола были забиты с пенальти.
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