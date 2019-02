Полив стадиона Борнмута включился во время матча с Вулверхэмптоном

Матч между Борнмутом и Вулверхэмптоном в чемпионате Англии стал гораздо интереснее в добавленное время. Поединок скрасили поливалки футбольного поля на пятой добавленной минуте. Газон неожиданно начала поливаться в то время, как на поле находились футболисты.

Конфуз разнообразил поединок болельщикам, скучавшим на трибунах.

The sprinklers are on in stoppage time at the Vitality Stadium!#BOUWOL pic.twitter.com/oqFXe2Koh1