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Полив стадиона Борнмута включился во время матча с Вулверхэмптоном

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На одной половине поля Виталити Стэдиум в добавленное время началось водное шоу.
На стадионе Борнмута во время матча заработал полив
На стадионе Борнмута во время матча заработал полив
Getty Images

Матч между Борнмутом и Вулверхэмптоном в чемпионате Англии стал гораздо интереснее в добавленное время. Поединок скрасили поливалки футбольного поля на пятой добавленной минуте. Газон неожиданно начала поливаться в то время, как на поле находились футболисты.

Конфуз разнообразил поединок болельщикам, скучавшим на трибунах.

Матч завершился вничью 1:1, оба гола были забиты с пенальти. 

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Теги: Борнмут, Вулверхэмптон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, видео
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