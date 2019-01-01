Сарри: Я не знаю, что такое "саррибол"

Итальянец считает, что самая важная вежь в футболе - это результат.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал, как относится к тому, что его стиль футбола называют "Сарриболом".

"Я не понимаю, что такое "саррибол". Я сказал об этом в Англии еще в первый день. В Италии я никогда не слышал такого.

Я не знаю, было бы мне легче работать без "саррибола". Я думаю, что в конце концов самая важная вещь - это результат. В моей работе нужны результаты, ничего больше", - цитирует Сарри Goal.com.

Отметим, в футбольных кругах "сарриболом" называют хождение мяча между линиями, игру в атаку, контроль мячаи общее владение инициативой.

После 26 туров лондонский клуб занимает лишь шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 50 очков. 18 февраля команда вылетела из Кубка Англии, уступив Манчестер Юнайтед. Во время этого матча фанаты Челси грубо оскорбили Сарри во время матча с МЮ.