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Сарри: Я не знаю, что такое "саррибол"

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Итальянец считает, что самая важная вежь в футболе - это результат.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал, как относится к тому, что его стиль футбола называют "Сарриболом".

"Я не понимаю, что такое "саррибол". Я сказал об этом в Англии еще в первый день. В Италии я никогда не слышал такого. 

Я не знаю, было бы мне легче работать без "саррибола". Я думаю, что в конце концов самая важная вещь - это результат. В моей работе нужны результаты, ничего больше", - цитирует Сарри Goal.com.

Отметим, в футбольных кругах "сарриболом" называют хождение мяча между линиями, игру в атаку, контроль мячаи общее владение инициативой. 

После 26 туров лондонский клуб занимает лишь шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 50 очков. 18 февраля команда вылетела из Кубка Англии, уступив Манчестер Юнайтед. Во время этого матча фанаты Челси грубо оскорбили Сарри во время матча с МЮ.

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Теги: Маурицио Сарри, футбол, Челси, Англия
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