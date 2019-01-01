АПЛ: Тоттенхэм проиграл Бернли, Кристал Пэлас сильнее Лестера

Результаты субботних матчей 27-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 27-го тура чемпионата Англии в субботу, 23 февраля, состоялось четыре матча внутреннего первенства. Помимо неожиданной победы Бернли над Тоттенхэмом (2:1), Ньюкасл обыграл Хаддерсфилд, а Кристал Пэлас в гостях разгромил Лестер.

Бернли - Тоттенхэм Хотспур - 2:1 (0:0)

Голы: Вуд, 57 (1:0). Кейн, 65 (1:1). Барнс, 83 (2:1).

Бернли: Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Брэйди, 80), Макнейл (Гвюдмундссон, 80), Вуд, Барнс.

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Орье, Фойт (Ламела, 76), Сиссоко, Эриксен, Уинкс (Льоренте, 62), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 88), Кейн.

Предупреждения: Льоренте, 64. Фойт, 69. Бардсли, 72. Ламела, 86.

Лестер Сити — Кристал Пэлас 1:4

Голы: Эванс, 64 — Батшуайи, 40, Заха, 70, 90+3, Миливоевич (пен), 81.

Лестер: Шмейхель — Фукс, Магуайр, Эванс, Перейра — Мэддисон, Ндиди, Тилеманс (Ихеаначо, 74) — Барнс (Оказаки, 85), Варди, Геззаль (Грей, 46).

Кристал Пэлас: Гуайта — Ван Анхольт, Сахо (Дэнн, 77), Томкинс, Ворд — Шлупп, Миливоевич, Макартур — Заха, Батшуайи (86), Таунсенд (Куяте, 80).

Предупреждения: Ндиди — Макартур.

Борнмут — Вулверхэмптон 1:1

Голы: Кинг (пен.), 14 — Хименес (пен.), 83.

Борнмут: Боруц — Клайн, Смит, Мифем, Аке — Лерма, Гослинг, Айб, Фрэйзер, Кинг — Соланке (Муссе, 90).

Вулверхэмптон: Патрисиу — Кастро, Боли, Беннетт — Доэрти, Моутинью, Рубен Невеш, Дендонкер (Траоре, 77), Коуди — Хименес (Саисс, 88), Жота (Кавалейру, 66).

Предупреждения: Смит, Лерма, Гослинг, Боруц — Жота, Дендонкер, Беннетт, Хименес, Рубен Невеш, Гослинг, Руй Патрисиу.

Ньюкасл Юнайтед — Хаддерсфилд 2:0

Голы: Рондон, 46, Перес, 52.

Ньюкасл: Дубравка — Ритчи (Кенеди, 68), Лежен, Лассельс, Шер, Йедлин — Альмирон (Атсу, 81), Лонгстофф, Хейден, Перес — Рондон (Хоселу, 84).

Хаддерсфилд: Лессль — Льове, Шиндлер, Йоргенсен, Смит — Муй, Хогг, Бакуна (Биллинг, 69) — Панчен (Хадерджонаж, 24), Депуатр (Мунье, 76), Кашунга.

Предупреждения: Йедлин, Ритчи.

Удаление: Смит.

В турнирной таблице чемпионата Англии первое место делят между собой Манчестер Сити и Ливерпуль, набрав по 65 очков. Правда, у Ливерпуля еще одна игра в запасе. Тоттенхэм расположился на третьей строчке с 60 баллами.