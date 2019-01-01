Ассистент главного тренера сборной Англии может возглавить Челси

Стив Холланд может встать у руля "синих".

В шорт-лист лондонского Челси попал помощник главного тренера сборной Англии Стив Холланд.

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Как утверждает The Telegraph, "синие" рассматривают кандидатуру ассистента Гарета Саутгейта на замену нынешнему наставнику команды Маурицио Сарри. Однако пока не ясно, позволит ли Футбольная ассоциация Англии совмещать специалисту должности, или же ему придется покинуть национальную команду в случае назначения в лондонский клуб.

Стоит отметить, что Холланд провел восемь лет в системе Челси, а недавно посетил матч команды против Манчестер Юнайтед, который завершился поражением лондонцев со счетом 0:2.

Напомним, после крупного поражения от Манчестер Сити (6:0) появились слухи о скорой отставке Маурицио Сарри.

Отмечалось, что одним из кандидатов на эту должность является Зинедин Зидан, однако он готов приехать в Лондон, если клуб выполнит два его условия.