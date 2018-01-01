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Сульшер: Фергюсон может поговорить с игроками перед матчем с Ливерпулем

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Наставник "красных дьяволов" знает, насколько для легендарного тренера важны противостояния с Ливерпулем.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
getty images

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер в преддверии поединка с Ливерпулем в рамках 27-го тура чемпионата Англии отметил, что предоставит сэру Алексу Фергюсону возможность пообщаться с игроками команды.

“Для Манчестер Юнайтед и для наших болельщиков очень важна игра против Ливерпуля. Мы стремимся к тому, чтобы объединить команду и подарить ей веру в свои силы. Победа над “красными“ приблизит нас к этому.

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Сэр Алекс Фергюсон может поговорить с игроками перед матчем, если он захочет. Ни для кого не секрет, как много для него значили победы над Ливерпулем. Я сам играл в нескольких таких матчах, я знаю масштаб этой борьбы. Мы с нетерпением ждем встречи“, - приводит слова Сульшера Daily Mail.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль состоится в воскресенье, 24-го февраля, в 16:05 по киевскому времени. 

Ранее сообщалось, что легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон помогает Оле-Гуннару Сульшеру в выборе стартового состава команды.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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