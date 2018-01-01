Сульшер: Фергюсон может поговорить с игроками перед матчем с Ливерпулем

Наставник "красных дьяволов" знает, насколько для легендарного тренера важны противостояния с Ливерпулем.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер в преддверии поединка с Ливерпулем в рамках 27-го тура чемпионата Англии отметил, что предоставит сэру Алексу Фергюсону возможность пообщаться с игроками команды.

“Для Манчестер Юнайтед и для наших болельщиков очень важна игра против Ливерпуля. Мы стремимся к тому, чтобы объединить команду и подарить ей веру в свои силы. Победа над “красными“ приблизит нас к этому.

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Сэр Алекс Фергюсон может поговорить с игроками перед матчем, если он захочет. Ни для кого не секрет, как много для него значили победы над Ливерпулем. Я сам играл в нескольких таких матчах, я знаю масштаб этой борьбы. Мы с нетерпением ждем встречи“, - приводит слова Сульшера Daily Mail.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль состоится в воскресенье, 24-го февраля, в 16:05 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон помогает Оле-Гуннару Сульшеру в выборе стартового состава команды.