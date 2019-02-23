Сарри: Гвардиоле дали время, от меня требуют результат

Итальянский специалист считает, что руководство Челси должно дать ему время.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри перед финалом Кубка английской лиги с Манчестер Сити прокомментировал ситуацию в лондонском клубе. После серии неудач появились слухи о возможной отставке итальянского специалиста. Сарри посетовал на то, что ему не предоставляют нужного времени в отличии от наставника Сити Хосепа Гвардиолы.

"Гвардиоле повезло, ему дали время. Думаю, что когда клуб назначает Гвардиолу, все знают, что ему нужно время. В моём случае все требуют результат. Ничего больше", — приводит слова Сарри Sky Sports.

Стоит отметить, что предыдущая встреча Челси с Манчестер Сити закончилась [[link_local link_article_id="807095"]]крупным поражением лондонцев[[/link_local]] (0:6).