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Сарри: Гвардиоле дали время, от меня требуют результат

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Итальянский специалист считает, что руководство Челси должно дать ему время.
Сарри: Гвардиоле дали время, от меня требуют результат

Главный тренер Челси Маурицио Сарри перед финалом Кубка английской лиги с Манчестер Сити прокомментировал ситуацию в лондонском клубе. После серии неудач появились слухи о возможной отставке итальянского специалиста. Сарри посетовал на то, что ему не предоставляют нужного времени в отличии от наставника Сити Хосепа Гвардиолы.

"Гвардиоле повезло, ему дали время. Думаю, что когда клуб назначает Гвардиолу, все знают, что ему нужно время. В моём случае все требуют результат. Ничего больше", — приводит слова Сарри Sky Sports.

Стоит отметить, что предыдущая встреча Челси с Манчестер Сити закончилась [[link_local link_article_id="807095"]]крупным поражением лондонцев[[/link_local]] (0:6).

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Теги: Челси, чемпионат Англии
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  23.02.2019, 13:58
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гость
Жаловаться нехорошо-это раз.И главное-ты не Гвардиола))
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